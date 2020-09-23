شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 131 ألف طن و1263 حاوية و9522 شاحنة عامة بميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد ميناء الإسكندرية نشاطا فى حركة العمل اليوم الأربعاء، حيث تواجد بالميناء 66 سفينة، كما وصلت إلى الميناء 9 سفن وغادرت 8 سفن، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة فى الشحن والتفريغ 24 سفينة منهم سفينتان حاويات وسفينتان بترول و 16 سفينة بضائع عامة، كما يتواجد بالمخطاف الداخلى 3 سفن، ويتواجد بالمخطاف الخارجي 11 سفينة سيتم دخول الجاهز منهم للدخول طبقاً لأولويات التراكى.
كما شهدت حركة السفن بالميناء دخول وخروج 9522 شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كما خرج من الميناء عدد 2 قطار بإجمالي 50 عربة محملين بالقمح ومتجهين إلي المطاحن بالقاهرة .
وأضافت هيئة ميناء الإسكندرية أنه يجرى تفريغ بضائع واردة تزن 112 ألف طن ويجرى شحن بضائع صادرة تزن 19 ألف طن وبلغ عدد الحاويات الصادرة 361 حاوية بينما بلغ عدد الواردة 902 حاوية.
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