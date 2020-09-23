شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن تسجيل رغبات 1279 طالب فى معامل الكليات خلال تنسيق المرحلة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020 أمس الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 التى بدأت الخميس 17 سبتمبر 2020، وأعلنت جامعة حلوان عن استقبال 1279 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق للعام الجامعى الجديد بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وقال بيان صادر عن جامعة حلوان، إنه توافد 515 طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل 127 طالبًا رغباتهم فى معمل هندسة حلوان، وتوافد 574 طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل 25 طالبًا بمعمل كلية الفنون الجميلة و 28 طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.

يذكر أن إدارة الجامعة قد خصصت 5 معامل لتقديم خدمات تسجيل الرغبات خلال التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة منذ بدء المرحلة الأولى من التنسيق و قد تم مراعاة التوزيع الجغرافى للمقرات والمعامل المخصصة للتنسيق الإلكتروني لتوفير الخدمة والتيسير على أكبر عدد من الطلاب وأسرهم.

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وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب و أولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظراً للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضاً تزويد القاعات بعدد كاف بأجهزة الحاسب الآلى حتى يتم استقبال الطلاب فى سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.