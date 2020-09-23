شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد.. وتؤكد: نظافة المساجد وطهارتها طريق إلى الجنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الأوقاف حملات نظافة وتعقيم المساجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة المقبلة، مراعين الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كرونا المستجد.

وأكدت قيادات الأوقاف أن القيام على نظافة بيوت الله تعالى وطهارتها طريق الفائزين، وأن المساهمة في نظافتها وطهارتها كالمساهمة في بنائها وتشيدها وإعمارها ، لقوله تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ )، وأن الوزارة لا تدخر جهدًا في تهيئة بيوت الله عز وجل لاستقبال عمارها.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة 16 مسجدًا بالمحافظة، أحدها مسجد التقوى بزاوية أبو شوشة مركز الدلنجات مسقط رأس فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، وبحضور فضيلته، وهو المسجد الذى يؤدى به وزير الأوقاف خطبة الجمعة.

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وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى ذلك فى إطار خطة الوزارة لافتتاح 77 مسجدًا فى 13 محافظة الجمعة المقبلة من خلال خطة متكاملة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبل.

كانت وزارة الأوقاف أصدرت بيانا حذرت فيه من أى محاولة لاستغلال المساجد بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.

كما أكدت أنها كعادتها إذ تشجع على المشاركة الإيجابية دائما فإنها تحذر من انجراف أى من العاملين بها فى الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين، أو التهاون فى الحفاظ على عدم إقحام المساجد وملحقاتها فى الدعاية الانتخابية لأى شخص أو حزب.