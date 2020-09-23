شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يستقبل المدير الإقليمى لشركة saipem الإيطالية لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جورجيو ايليا المدير الإقليمى لشركة SAIPEM الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له، وذلك لدعم وتعزيز أوجه التعاون القائم وبحث سبل زيادة حجم التعاون المستقبلى بين قطاع الكهرباء والشركة.

أشاد الدكتور شاكر، فى بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الإيطالية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله فى قطاع الكهرباء والطاقة لدعم اواصر التعاون بين البلدين مشيراً إلى التعاون القائم مع الشركات الإيطالية والتى شاركت فى العديد من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية على أرض مصر،.

وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار شاكر إلى الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع .

واكد على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث بلغت نسبة مساهمة إجمالى القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نحو 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 "، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وأبدى ترحيبه بالتعاون مع شركة SAIPEM .

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط .

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وأشاد جورجيو ايليا المدير الإقليمى لشركة SAIPEM الإيطالية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .

كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات،

وأعرب عن رغبة شركتهم في الاستثمار في مصر وزيادة التعاون بين قطاع الكهرباء والشركة مشيراً إلى إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا ،

وعرض جورجيو رغبة الشركة في المساهمة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح وتحلية المياه ومنها كذلك التكنولوجيات الحديثة فى وقود الهيدروجين ،

وأبدى جورجيو إستعداد الشركة لتنظيم ورش عمل لعرض خبرات الشركة فى مختلف التكنولوجيات الحديثة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .

رحب شاكر بالتعاون مع شركة SAIPEM الإيطالية من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى مشيراً إلى إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك إستخدام الطاقة المتجددة فى تحلية المياه.

واكد على رغبة القطاع فى البدء فى مشروعات لإستخدام التكنولوجيات الجديدة كمراحل تجريبية .

وتأتى هذه اللقاءات في إطار سعى القطاع للإستفادة من التقنيات الحديثة فى إنتاج الطاقة لتلبية الإحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية فى مصر وكذلك لجذب وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات في قطاع الكهرباء المختلفة في مصر ودعم تشجيع الإستثمار على أرضها ، بالإضافة إلى حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات.