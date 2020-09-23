شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف دعم الدولة لاشتراكات المترو رغم الزيادات الأخيرة في أسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن دعم الدولة لأسعار تذاكر المترو بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار التذاكر وتخفيضات الاشتراكات، وهي كالتالي: 1ـ الدولة ما زالت تدعم أسعار تذاكر المترو بنسبة لا تقل عن 40% رغم الزيادات الأخيرة التى تم تطبيقها على أسعار التذاكر.

2ـ سعر تذكرة المترو لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن موحد بنص جنيه لاستقلال أى عدد من المحطات. 3ـ متوسط التخفيضات فى اشتراكات المترو لا تقل 40%. 4ـ اشتراكات الطلبة بالمترو تخفيضاتها بتصل إلى 99% . Advertisements 5ـ اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة تخفيضاتها تصل إلى 98%. 6ـ اشتركات كبار السن تخفيضاتها 70%. 7ـ المترو لا يزال الأرخص والأسرع والأسهل مقارنة بوسائل النقل الأخرى.

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