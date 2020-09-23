شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 24 رحلة دولية لنقل 5700 راكب لدول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير مصرللطيران غدًا الخميس، 48 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، ندچمينا، الخرطوم، الشارقة، البحرين، نيويورك، جوانزو، أكرا، لاجوس، الرياض، أبوچا، فرانكفورت، موسكو، بغداد، المدينة، القصيم، و5 رحلات إلي جدة، و3 رحلات إلي دبي، ورحلتين إلي كل من أبوظبي وبيروت والدمام، ورحلة استثنائية إلي كل من مسقط وكازابلانكا، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلي شرم الشيخ، ورحلتين إلي الغردقة ورحلة جوية إلى الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلي طابا، و5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5700 راكب.

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ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا.

ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة وأدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة والجودة.