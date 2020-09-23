شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد شراكة مصر فى القضايا العالمية وأهمها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السفير كريستيان برجر؛ رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم الأربعاء أوراق اعتماده للرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال برجر: يشرفني أن أكون سفيرا للاتحاد الأوروبي لدى مصر، أم الدنيا، وأن أقدم تحياتي القلبية واحترامي العميق للمصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، و الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول. كما أننا نعمل معا بشأن القضايا العالمية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومصر، مثل الوباء الحالى.

وأضاف: "أنا وزوجتي ماريلينا سعداء للغاية لإعادة التعرف على هذا البلد الرائع وشعبه، وأتطلع إلى العمل عن قرب مع شركائنا المصريين في الحكومة والمجتمع المدني ومجتمع الأعمال والعديد من أصحاب المصلحة الآخرين، وسأعمل مع شركائنا وأصدقائنا في جامعة الدول العربية على تعميق تعاوننا في مواجهة التحديات الاستراتيجية المشتركة".

وقبل قدومه إلى مصر، عمل كريستيان برجر سفيرا ورئيسا لوفد الاتحاد الأوروبي إلى تركيا في الفترة من 2016 إلى 2020، وسفيرا في تركمانستان. وشغل من عام 2011 إلى 2016 منصب مديرونائب مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل. ومن 2008 إلى 2011 كان ممثلا للاتحاد الأوروبي ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القدس.

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وشغل في الفترة من 2006 إلى 2008 منصب مدير وحدة الاستجابة للأزمات وبناء السلام بالمفوضية الأوروبية، كما عمل من 2005 إلى 2006 ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى المبعوث الخاص للجنة الرباعية للشرق الأوسط (جيمس ولفنسون)؛ حيث عمل بشكل رئيسي على اتفاق رفح (معبر الحدود بين مصر وغزة).

انضم كريستيان برجر إلى المؤسسات الأوروبية في عام 1997. في البداية كان مسؤولا عن العلاقات مع سوريا، ثم مستشارا سياسيا لقضايا الشرق الأوسط. وعمل في مناصب سابقة مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا، والأمم المتحدة في سوريا (يوندوف)، وغزة والقدس (أونروا).

كريستيان برجر مواطن نمساوي، متزوج ولديه طفلان، وهو حاصل على درجات أكاديمية في القانون من جامعتي فيينا ولندن (LSE).