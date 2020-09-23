شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل المرحلة الثانية بتدريبات "مودة" لمكلفات الخدمة العامة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" بوزارة التضامن الاجتماعى، للأسبوع الثاني على التوالي، في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية لمكلفات الخدمة العامة، بمديريات التضامن في كافة أنحاء الجمهورية. وقالت راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، إن التدريبات انطلقت من محافظتي الإسماعيلية ودمياط في ١٢ سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية العام، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وأضافت فارس، أن التدريب يستهدف ٤٠٠٠ مكلفة خدمة عامة من خلال ١٠٠ تدريب بمديريات التضامن الاجتماعي في ٢٥ محافظة، يتلقى المتدربون خلالها محتوى مكون من عدة محاور وهي الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج والجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

Advertisements