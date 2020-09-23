تزامناً مع قرب العام الدراسي.. الداخلية تطلق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة الرابعة عشر من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتباراً من يوم 17 سبتمبر الجاري

ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

تم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض

منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى

الجمهورية، والمُعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg)

لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في

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ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

هذا وقد لاقت المبادرة إقبالاً واستحساناً من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور

المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد

محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.