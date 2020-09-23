محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة. وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 910 جرام – طبنجة- 9 طلقات نارية) بحوزة (17 شخص) بمديرية أمن البحيرة . وضبط(21,690 كيلو جرام من مخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين وزنت 790 جرام –1210 قرص مخدر – فرد خرطوش) بحوزة 15 شخص بمديرية أمن الإسكندرية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة .

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: ضبط 32 تاجر مخدرات بحوزتهم 23 كيلو حشيش والآيس وهيروين بالبحيرة والإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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