مكافحة المخدرات تضبط 95 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني -الأمن العام"، وعدد من مديريات الأمن جهود لمكافحة جرائم الإتجار في المواد والأقراص المخدرة.
وتمكنت مكافحة المخدرات، عقب تقنين الإجراءات من ضبط 95 شخصًا، بحوزتهم أسلحة نارية مختلفة، وكميات كبيرة من المواد المخدرة.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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