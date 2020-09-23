ضبط صاحب طاحونة غلال جمع 5 ماكينات لصرف الخبر و238 بطاقة تموينية بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن قسم شرطة الأقصر، من ضبط صاحب طاحونة غلال حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته جوال بداخله (5 ماكينة صرف خبز خاصة بالمخابز البلدية- 238 بطاقة تموينية) خاصة بصرف الخبز للمواطنين.

بمناقشته قرر بتحصله على الماكينات المضبوطة من أصحاب 5 مخابز "محددين" بمدينة الأقصر وقيام أصحاب تلك المخابز ببيع الدقيق المدعم له دون إنتاجه وتجميعه لكميات الدقيق وبيعها بالسوق السوداء وحصوله على نسب من حافز الإنتاج المنصرف من الجهات المعينة لأصحاب تلك المخابز، بما يحقق استفادة مادية له ولأصحاب المخابز المشار إليها.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات لكشف ملابسات الواقعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية تبين أن المذكور (سبق ضبطه في واقعة "تجميع 17 جوال دقيق ببلدي") وأنه يقوم بتجميع الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية المدعمة والقاصر استخدامها على أصحاب المخابز، وكذا البطاقات التموينية المضبوطة بحوزته والمدون عليها أسماء أصحابها واستخدام تلك البطاقات على الماكينات الخاصة بالمخابز البلدية استخدام إلكتروني وهمى لحصة المواطن من المخبز البلدي وقيامه عقب ذلك بتجميع الدقيق البلدي المدعم والمحظور تداوله ثم بيعه في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.