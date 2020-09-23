الأسبوع بـ(15) ألفًا.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب، القبض على مسجل خطر، وبصحبته 4 سيدات، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت، مقابل 15 ألفًا للأسبوع بمنطقة الدقي.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، تحوى العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة (أحد الأشخاص، مقيم بالمنوفية، له معلومات جنائية).

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته 4 سيدات، حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة وبحوزتهم: (4 هواتف محمول، أحدها خاص بالمتهم الأول يحوى الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات- ومبلغ مالي).

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بتسهيل واستغلال السيدات اللآتي بصحبته بمعاونة المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت لفترة محدد المدة مقابل مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه لمدة أسبوع.

وأضاف أنه قد أنشأ الصفحة لذات الغرض، وبمناقشة باقي المتهمات أكدن ما جاء بأقوال المتهم الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.