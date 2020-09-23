أخبار مصر | استمرار المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" لمكلفات الخدمة العامة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار المرحلة الثانية لتدريبات "مودة" لمكلفات الخدمة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" للأسبوع الثاني على التوالي في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية لمكلفات الخدمة العامة بمديريات التضامن في كافة أنحاء الجمهورية.

قالت راندا فارس مدير مشروع "مودة"، إن التدريبات انطلقت من محافظتي الإسماعيلية ودمياط في ١٢ سبتمبر الجاري، وتستمر حتى نهاية العام، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وأضافت فارس، أن التدريب يستهدف ٤٠٠٠ مكلفة خدمة عامة من خلال ١٠٠ تدريب بمديريات التضامن الاجتماعي في ٢٥ محافظة، يتلقى المتدربين خلالها محتوى مكون من عدة محاور وهي:

Advertisements