مصر | بالمستندات.. المشدد 8 سنوات لمدير شركة وآخر لاستيلائهما على 30 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. المشدد 8 سنوات لمدير شركة وآخر لاستيلائهما على 30 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية برئاسة المستشار مجدي عبد الباري مدير شركة استيراد وتصدير وآخر بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات في اتهامهما بالتزوير والاستيلاء على 30 مليون جنيه من أحد البنوك.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهما تهم التزوير والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد البنوك.

وقال أمر الاحالة ان المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، بطريق الاصطناع بأن قاموا بالاتفاق على اصطناعهما على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة وذلك بان اتفق المتهم الأول مع الثاني علي اصطناع تلك المحررات، ومساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات، فقام المتهم الثاني بتحرير بيانات تلك الخطابات ومهرها بخاتم الشركة، وقام المجهول بتذيلها بتوقیعات نسبها زورا للمختصين بتحريرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت النيابة لهما تهمه الاستيلاء علي مبلغ مالي وقدره 30 مليون جنيه والمملوك لذلك البنك، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم بأن استعمل طرق من شأنها ايهام البنك بوجود سند دين غير صحيح وبوجود واقعة مزورة على خلاف الحقيقة وذلك بان قدم لهما حوالة الحق غير مكتملة الإجراءات والتي تفيد تنازله عن كافة مستحقاته المالية لدي شركة بيبسي كولا مصر قبل إثباتها بالنظام المحاسي للشركة الأخيرة فتمكن علي إثر ذلك من الحصول على التسهيل الائتماني بناء على تلك الطرق الاحتيالية بدون وجه حق وذلك فيما اشترك المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السابقة بان اتفق معه على ارتكابها وساعده في ذلك بان امده بحوالة الحق فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.