مصر | ضبط ٣ أطنان دواجن ولحوم فاسدة داخل مصنع بعين شمس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ٣ أطنان دواجن ولحوم فاسدة داخل مصنع بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع بحوزته 3 أطنان دواجن ولحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين في عين شمس

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط (3،55 طن دواجن - مقطعات دواجن –لحوم مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون مستندات مجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتقديم الوجبات الجاهزة - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.



ضبط 4 طن من المثلجات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بالقاهرة

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (2،125 طن مثلجات "منتج نهائى" – 450 كيلو جرام دقيق – 500 كيلو جرام سكر – 125 كيلو زيت طعام - 200 كيلو جرام حليب بودرة– 300 كيلو جرام مواد خام – 240 لتر عصير – 300 كيلو جرام فواكه)، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مثلجات "غير مرخص" – كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة).

وبمواجهته المذكور إعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط ١٢٢٧ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية، ضبط (1227) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية، تم ضبط (10 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "إنتفاخ ظاهرى- نقاط سوداء" وتشكل خطرًا على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن صلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان (بمحافظة القاهرة).

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و ضبط (12 طن سلع غذائية "أرز أبيض، مكرونة، دقيق فاخر") داخل مخزن بهدف حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد زيادة أسعارها بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشهداء (بمحافظة المنوفية).

وتمكنت من ضبط (5،210 طن "سكر حر، أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عابدين (بمحافظة القاهرة).

و ضبط (3،900 طن سلع تموينية مدعمة "سكر، مكرونة"، 744 عبوة زيت تموين مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق قدرت بـ 39،798 جنيه- 600 قطعة كمامة طبية بدون مستندات مجهولة المصدر) بقصد تجميعها تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة سائق مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" حال سيره بدائرة مركز شرطة أبو المطامير (بمحافظة البحيرة).

وضبط بدال تموينى بمنوف (بمحافظة المنوفية ) لتجميعه (1524 عبوة زيت تموينى مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية.. قدرت بـ "25908" جنيه).. تمهيدًا للإتجار بها فى السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وضبط (3،400 طن "عسل جلوكوز، عسل أسود"- 5880 عبوة "ويت زيتون، ماء ورد" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهورالمستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرة المسئولة عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان (بمحافظة الجيزة).

وضبط (5،370 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها) تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة بسمنود (بمحافظة الغربية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.