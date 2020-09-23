مصر | استمرار حبس 4 متهمين بتهمة قتل شقيقين بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 4 متهمين بتهمة قتل شقيقين بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شقيقين بسبب خلافات سابقة بينهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بالواقعة كان على خلاف مع أحد الضحايا منذ ثلاثة اعوام، حيث قام المجني عليه الاول بالتشاجر مع المتهم وقطع يده مما أدى إلى إصابته بعاهه مستديمه حُكم على المتهم فيها بالسجن ثلاثة سنوات، وقضى مدة حبس وخرج من فترة قليله، وخشية من الثأر لم يعود إلى منزله.

وكان قد تلقي قسم شرطة منشأة ناصر بوجود مشاجرة ومقنل شقيقين، وبالانتقال والفحص تبين أنها مشاجرة قديمة بين عائلتين أدت إلى إصابة طرف أحدهم بعاهه مستديمه وحاول الثأر من المتسبب بها، وتمكنت الأجهزة الأمنيه من ضبط المتهمين الاربعه وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابه التحقيقات.