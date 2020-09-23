مصر | القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة اانارية والاتجار بها بالسلام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة اانارية والاتجار بها بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب ورشة حدادة لقيامه بإدارتها لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، قيام (صاحب ورشة حدادة –كائنة بدائرة القسم - له معلومات جنائية)، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة النارية، متخذًا من الورشة ملكه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (3 فرد خرطوش - 3 قطع ماسورة حديد صغيرة خاصة بتصنيع السلاح النارى–بعض الأدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهته إعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة النارية وحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

لقى ٤ عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى أسيوط

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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء (4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط – لإثنين منهم معلومات جنائية ).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته.. عُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية و5 خزن - 120 طلقة من ذات العيار - 2 دانة - تليسكوب قناصة).

وبتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (10 فرد محلى - مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة ).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات