مصر | كانوا بيلعبوا.. دفن جثة طفلة لقت مصرعها على يد شقيقها بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كانوا بيلعبوا.. دفن جثة طفلة لقت مصرعها على يد شقيقها بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حلوان الجزئية اليوم الأربعاء، باستخراج تصريح دفن جثة رضيعة توفت علي يد أخيها الطفل أثناء اللهو معها بمدينة حلوان، وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة الطفلة "جنات عصمت عبد الكريم"، وعمرها 8 أشهر، ويظهر على جسدها كدمات، والاشتباه في وجود شبهة جنائية في الحادث.