مصر | سقوط ٧ عاطلين لاتجارهما في مخدر الموت بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط ٧ عاطلين لاتجارهما في مخدر الموت بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 7 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين وفودو قبل بيعها على عملائهم في مدينة نصر والساحل، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط (95 جرام لمخدر الفودو –85 جرام من مخدر الهيروين - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية)حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

كما تم ضبط (140 جرام لمخدر الفودو –40 جرام من مخدر البودر - مبلغ مالى– 2 هاتف محمول) بحوزة (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية)حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبطت القوات (كمية من مخدر الفودو وزنت 970 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (شخص)حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

حبس ديلر إمبابة لتصنيعه ١٨ كيلو استروكس ١٥ يوم

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات وتصنيعه لمخدر الاستروكس.

Advertisements

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيلة سقوط عاطل لاتجاره في الاستروكس وتصنيعه له داخل مسكنه، حيث اعترف المتهم انه لجأ إلى تصنيع المخدر، لسهولة تصنيعه، فقام بشراء كمية من الاستروكس، وإضافة بعض المكونات الأخرى عليها، من تبغ سجائر، ومواد كيماوية، ومبيدات حشرية، وخلطها بنسب معينة، للحصول على كمية كبيرة من المخدر.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام بتعبئة كمية معينة في الاكياس باستخدام الميزان الحساس، حتى يستطيع بيعها لذبائنه، وكان يتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج الاسرتوكس فى إمبابة، وضبط بحوزته 18 كيلو من المخدر، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشادو، وتبغ السجائر، وأدوات تستخدم فى التصنيع، ومبلغ 96 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه بإمبابة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 18 كيلو و100 جرام من مخدر الاستروكس، و5 كيلو و100جرام من مخدر الشادو، و3 كيلو من تبغ السجائر، وجركن يحتوى على مادة "تنر"، وكمية من الأكياس الشفافة لتبعئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى كوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ 96 ألف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات، لتصنيع الاستروكس، والإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.