مصر | "صاحب المصنع لوحده".. 4 سيارات ملاكي لسرقة 800 ألف جنيه بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "صاحب المصنع لوحده".. 4 سيارات ملاكي لسرقة 800 ألف جنيه بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لإرتباطها بعلاقة صداقة مع سكرتيرة المجني عليه وترددها على المقر الإداري لمصنعه "مكان الواقعة" وعلمها بإحتفاظه بمبالغ مالية به عقدت العزم على سرقته.

وأضافت خلال التحقيقات أنها إتفقت مع باقي المتهمين على تنفيذ مخططها الإجرامي، مشيرة أنها توجهت وباقى المتهمين يوم الواقعة إلى المقر الإدارى للمصنع مستقلين 4 سيارات ملاكي "مستأجرة"، وعقب تأكدها من تواجد المجني عليه بمفرده صعد باقي المتهمين للمقر وقاموا بالتعدي عليه محدثين ما به من إصابات.

وواصلت اعترافاتها بقيامهم بالاستيلاء على المبلغ المالي وفروا هاربين، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وهي عبارة عن 310 ألف جنيه، 1700 دولار، 6500 دينار جزائري، 8 كروت إئتمانية، بطاقة تحقيق شخصية، رخصة قيادة خاصين بالمجني عليه، وضُبط أيضا 4 سيارات ملاكى "مستأجرة" المستخدمين في إرتكاب الواقعة، كما أضافوا بأن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من مالك مصنع زجاج، مُقيم دائرة القسم، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بحضور ثلاثة أشخاص مجهولين إلى المقر الإداري لمصنعه الكائن بذات العقار سكنه، وقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وإستولوا منه على مبالغ مالية قدرها 410 ألف جنيه، 23 ألف دولار.

Advertisements

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص (سيدة، عاطلين لهما معلومات جنائية، مقاول).

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة أكتوبر، من ضبطهم عدا المقاول، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.