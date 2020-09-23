مصر | ضبط شخصين لقيامهما بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين لقيامهما بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بمنشأة ناصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط شخصين لقيامهما بأعمال حفر بأحد العقارات بالقاهرة بقصد التنقيب عن الآثار في منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة

وتبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل الكائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم وأمكن ضبط (ربة منزل - مقاول) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه (ملك ربة المنزل)، وعثر بداخله بالطابق الأرضى على (حفرة قطرها 2،15 متر بعمق 18 متر)، وبداخلها الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على ٤ أشخاص لقيامهم بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار بالخليفة

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بأعمال حفر بأحد العقارات بمنطقة الخليفة بقصد التنقيب عن الآثار

بداية الواقعة، فقد وردت معلومات لوحده البحث الجنائى بقسم شرطة الخليفة بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

بالإنتقال أمكن ضبط (4 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم)، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بذات العقار المشار إليه (ملك إثنين من المتهمين)، وعثر بداخلها على حفرة قطرها (1متر بعمق 5 أمتار، أدوات الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وجاء ذلك، إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مرتكبى جرائم حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن القطع الآثرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.