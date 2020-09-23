مصر | ضربوه بـ"مطواة".. كشف ملابسات سرقة 800 ألف جنيه من صاحب مصنع باكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربوه بـ"مطواة".. كشف ملابسات سرقة 800 ألف جنيه من صاحب مصنع باكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة التعدي على مالك مصنع زجاج بمدينة 6 أكتوبر وسرقة مبلغ مالي، إذ تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من مالك مصنع زجاج، مُقيم دائرة القسم، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بحضور ثلاثة أشخاص مجهولين إلى المقر الإداري لمصنعه الكائن بذات العقار سكنه، وقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب بآلة حادة فأصابه بجرح قطعي بالساعد الأيسر، وإستولوا منه على مبالغ مالية قدرها 410 ألف جنيه، 23 ألف دولار.

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وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 4 أشخاص (سيدة، عاطلين لهما معلومات جنائية، مقاول).

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة أكتوبر، من ضبطهم عدا المقاول، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة" المستخدم في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم إعترفوا أمام اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.