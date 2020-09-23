مصر | القبض على شخص بحوزته 4 آلاف عبوة منشط مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر القبض على شخص بحوزته 4 آلاف عبوة منشط مجهولة المصدر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص بحوزته 4206 عبوة وكيس منشط مختلف الأنواع مجهولة المصدر ضبطت داخل سيارته في النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط (4206 عبوة وكيس منشط مختلف الأنواع) مجهولة المصدر وبدون مستندات بحوزة (شخص له معلومات جنائية)حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة.، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

حبس ديلر إمبابة لتصنيعه ١٨ كيلو استروكس ١٥ يوما

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المخدرات وتصنيعه لمخدر الاستروكس.

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيلة سقوط عاطل لاتجاره في الاستروكس وتصنيعه له داخل مسكنه، حيث اعترف المتهم انه لجأ إلى تصنيع المخدر، لسهولة تصنيعه، فقام بشراء كمية من الاستروكس، وإضافة بعض المكونات الأخرى عليها، من تبغ سجائر، ومواد كيماوية، ومبيدات حشرية، وخلطها بنسب معينة، للحصول على كمية كبيرة من المخدر.

وأضاف المتهم في اعترافاته، أنه قام بتعبئة كمية معينة في الاكياس باستخدام الميزان الحساس، حتى يستطيع بيعها لذبائنه، وكان يتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول.

كانت تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطل لاتهامه بتحويل مسكنه إلى مصنع لإنتاج الاسرتوكس فى إمبابة، وضبط بحوزته 18 كيلو من المخدر، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشادو، وتبغ السجائر، وأدوات تستخدم فى التصنيع، ومبلغ 96 ألف جنيه، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل فى تصنيع مخدر الاستروكس، داخل مسكنه بإمبابة، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 18 كيلو و100 جرام من مخدر الاستروكس، و5 كيلو و100جرام من مخدر الشادو، و3 كيلو من تبغ السجائر، وجركن يحتوى على مادة "تنر"، وكمية من الأكياس الشفافة لتبعئة المواد المخدرة، بالإضافة إلى كوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم، وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، وميزان حساس، ومبلغ 96 ألف جنيه، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته المضبوطات، لتصنيع الاستروكس، والإتجار به، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.