مصر | ضبط ١٠٠٠ قرص محظور بيعه خارج المستشفيات بالتبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط ١٠٠٠ قرص محظور بيعه خارج المستشفيات بالتبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شخص بحوزته 1000 قرص محظور بيعه خارج المستشفيات في التبين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بضبط (1000 قرص محظور بيعه خارج المستشفيات - مبلغ مالى– هاتف محمول) بحوزة شخص اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التبين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.



حبس ديلر الوراق لاتجاره في الحشيش

أمرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، بحبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الحشيش وترويجه على عملائه بالمنطقة.

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تباشر نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل، لاتجاره في مخدر الحشيش، حيث أفاد أنه لجأ لتلك التجارة لتكوين ثروة هائلة، في وقت قصير.

واوضحت التحقيقات، أن المتهم كان يروج المخدرات على عملائه بمنطقة الوراق وخارجها، ويتواصل معهم عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزته قطع من الحشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي مقابل الاتجار.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد ترويج عاطل للمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، بين عملائه فى الوراق.

عقب تقنين الإجراءات، تم رصد تحركات المتهم، وإعداد كمين له أسفر عن ضبطه، وعثر بحوزته على قطع من مخدر الحشيش، اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

