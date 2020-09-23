مصر | مباحث التموين تضبط 1253 قضية خلال 24 ساعة الآخيرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 1253 قضية خلال 24 ساعة الآخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1253) قضية تموينية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الآخيرة عن ضبط (3،55 طن دواجن - مقطعات دواجن – لحوم مستوردة) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتقديم الوجبات الجاهزة - كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وضبط (7،5 طن دقيق بلدى مدعم، بها نقص بالأوزان بمقدار 1،12 كيلو جرام بالجوال الواحد زنة 50 كيلو جرام، قدرت بقيمة 40875 جنيه) بحوزة المدير المسئول عن مستودع دقيق تابع لإحدى شركات المطاحن كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية) قام بتجميعها بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما ضُبط (3،1 طن سكر تموينى مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية – 3،74 طن أرز معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية مختلفة) بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) قام بتجميعها دون وجه حق، تمهيدًا لتعبئتها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (2،5 طن زيت طعام مجهول المصدر) بحوزة المدير المسئول عن إحدى شركات الزيوت - الكائنة بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) تمهيدًا لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط (70560 قطعة "بسكويت " مدون عليها علامات مختلفة) غير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للإستهلاك وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص كائن بدائرة مركز شرطة كفر الدوار (بمحافظة البحيرة).

وضبط أيضا المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة بلبيس (بمحافظة الشرقية) لتجميعه (34000 لتر مواد بترولية "سولار قدرت بقيمة 229500 جنيه مخبأة داخل عدد 2 خزان)، كما تبين بإستكمال الفحص قيام المذكور بالتصرف فى كمية قدرها (411000) لتر مواد بترولية (سولار) ببيعها بالسوق السوداء قدرت قيمتها بـ(2774250 جنيه)، ضبط (2 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك محل غير مرخص لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية كائن بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.