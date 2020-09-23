مصر | "غسل قدمين وتدخين سجائر".. سيدة تتنمر على طفلين سودانيين والأمن يضبطها

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "غسل قدمين وتدخين سجائر".. سيدة تتنمر على طفلين سودانيين والأمن يضبطها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية، غضب واستياء متداوليه لما تضمنه من تنمر سيدة على طفل بشرته سمراء، وإجباره على غسل قدميها ثم غسل وجهه بنفس الماء.

سرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الـ50 ثانية، على السوشيال ميديا، ليتبين أن الطفل بطل الفيديو سوداني الجنسية، والسيدة تقيم بمدينة 6 أكتوبر، وأنها اعتادت التنمر عليه وشقيقه وتصويره حال تدخينه السجائر.

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رصدت المتابعة الأمنية لأجهزة وزارة الداخلية مقطع الفيديو المشار إليه، وبفحصه تنسيقا مع المساعدات الفنية وقطاع أمن الجيزة، للتوصل إلى هوية الطفل والسيدة.

ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، توصلوا إلى السيدة المتواجدة بمقطع الفيديو تقيم بشقة سكنية بنطاق قسم شرطة ثان اكتوبر.

أعدت القوات مأمورية بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وتمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث القسم والقوة المرافقة له، من القبض عليها، وتوصلت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، إلى أنها اعتادت التنمر على الطفلين السودانيين اللذان لا يتعديان الـ5 سنوات، وتصويرهما للسخرية منهما مستغلة صغرهما، وتم اقتيادها إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.