شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «ري القناطر»: الفيضان خير.. والأراضي والحدائق مؤمّنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس اشرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر، إن ارتفاع منسوب النيل بسبب إمرار التصرفات الزائدة بالنهر لا يمثل خطورة، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لمواجهة أي زيادات متوقعه لمناسيب مياه النيل على أراضي طرح النهر.

وأضاف، في تصريحات، أن «الفيضان خير والأراضي والحدائق مؤمنة، ولا إخلاء للمنازل»، مشيرا إلى أنه حيث تم تفعيل غرفة الطوارئ بين مجلس المدينة وإدارة الري ووزارة الداخلية لمواجهة أي مفاحأت.

وأوضح أنه تم إتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبيه على اصحاب المباني بإتخاذ الإحتياطات اللازمة لحماية المنازل وحظائر المواشي والمخازن والأقفاص السمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب مياه النيل أو الفيضان على أراضي طرح النهر دون صدور قرارات بإخلاء هذه الأمكان حتي هذه اللحظة

وقال درويش إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية.

وأضاف أنه تم التنبيه على المواطنين أصحاب المنازل وحظائر المواشى والمخازن والأقفاص السمكية بأراضي طرح النهر والمحصورة داخل القطاع المائي والمتعدى عليها من واضعي اليد، سواء بالزراعة أو البناء أو الأقفاص السمكية بتوخى الحذر.

وأصدرت محافظة القليوبية لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ببنها وكفرشكر وطوخ والقناطر الخيرية وحي غرب شبرا بشام مؤشرات موسم الفيضان هذا العام والتي تشير إلى إمرارا تصرفات زائدة بمجري نهر النيل وما يتبعه من ارتفاع مناسيب المياه في فرعي رشيد ودمياط مما قد يؤدي إلى غمر الأراضي المتعدي عليها داخل القطاع المائي حيث يجري التنسيق لإزالة أي تعديات متبقية بشكل عاجل للحد من التعديات.

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