شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور يقدم 4 مرشحين للمقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد حسن عبدالمنعم، أمين إعلام حزب النور في محافظة البحيرة، عن دفع الحزب بعدد 4 مرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب في البحيرة على المقاعد الفردية بينهما النائبين الحاليين الدكتور أحمد العرجاوى وخالد أبوخطيب.

وأوضح «عبدالمنعم» أن الحزب قرر الدفع بالنائب الحالى الدكتور أحمد العرجاوى، لخوض الانتخابات عن دائرة أبوحمص وإدكو، والنائب الحالى خالد أبوخطيب، عن دائرة أبوالمطامير ووادي النطرون وغرب النوبارية، وكذلك سامح بسيونى، للترشح عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار، وأحمد سعيد أبوعمر، للترشح عن دائرة إيتاي البارود وشبراخيت.

وينتمى الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إلى قرية ذكى أفندى، التابعة لمركز أبوحمص في محافظة البحيرة، والتى قرر الحزب الدفع بنائبه الحالى الدكتور أحمد العرجاوى، والتخلى عن فكرة ترشيح النائب الآخر للحزب بالدائرة الدكتور محمود رشاد.

وقدم الحزب 4 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ في البحيرة في دوائر كفر الدوار ودمنهور والدلنجات وكوم حمادة ولم ينجح منهم أحدًا.