شكرا لقرائتكم خبر عن «روتاري» يطلق مبادرة لدعم مستشفى مصطفى محمود بجهاز أكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك نادى روتاري كايرو نايل فالى، يوم الأحد، في المبادرة التي قام بها نادى روتارى جيزة لوتس بدعم مستشفى مصطفى محمود بجهاز تركيز الأكسجين متعدد الاستخدام واجهزة قياس الأكسجين وماسكات طبية.

وذلك ايمانا منا بأهمية دعم المستشفيات الخيرية القائمة على خدمة المواطنين لمواجة التحديات واخطار فيروس كورونا.

كما شارك أيضا في هذه المبادرة روتاري التحرير، كايرو مدينتى وكايرو ساوث.

دعم مستشفى مصطفى محمود