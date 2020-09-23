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«روتاري» يطلق مبادرة لدعم مستشفى مصطفى محمود بجهاز أكسجين

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك نادى روتاري كايرو نايل فالى، يوم الأحد، في المبادرة التي قام بها نادى روتارى جيزة لوتس بدعم مستشفى مصطفى محمود بجهاز تركيز الأكسجين متعدد الاستخدام واجهزة قياس الأكسجين وماسكات طبية.

وذلك ايمانا منا بأهمية دعم المستشفيات الخيرية القائمة على خدمة المواطنين لمواجة التحديات واخطار فيروس .

كما شارك أيضا في هذه المبادرة روتاري التحرير، كايرو مدينتى وكايرو ساوث.

دعم مستشفى مصطفى محمود

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    102,141

  • تعافي

    90,332

  • وفيات

    5,787

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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