شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار المرحلة الثانية لتدريبات «مودة» لمكلفات الخدمة العامة على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودّة» للأسبوع الثاني على التوالي في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية لمكلفات الخدمة العامة بمديريات التضامن في كافة أنحاء الجمهورية.

قالت راندا فارس، مدير مشروع «مودة»، إن التدريبات انطلقت من محافظتي الإسماعيلية ودمياط في ١٢ سبتمبر الجاري وتستمر حتى نهاية العام، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.

وأضافت فارس، أن التدريب يستهدف ٤٠٠٠ مكلفة خدمة عامة من خلال ١٠٠ تدريب بمديريات التضامن الاجتماعي في ٢٥ محافظة، يتلقى المتدربين خلالها محتوى مكون من عدة محاور وهي :

١- الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة .

٢- الجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج .

٣- الجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

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