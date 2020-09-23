شكرا لقرائتكم خبر عن يقتل أخيه بسبب تعديه على أمه ..والنيابة تحيله للجنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت النيابة العامه احالة نجار مسلح للجنايات لاتهامه بقتل اخيه في المنوفية، تبين من التحقيقات أن مشاجرة وقعت بين المتهم والضحية بسبب قيام الضحية بالتعدى على والدتهما.

قال المتهم في التحقيقات انه غضب بسبب اشتباك الضحية مع الام وسبها بالفاظ خارجه ،واكد انه لم يقصد قتله وكان يعنفه فقط .

كانت اجهزة الامن تلقت اخطار من مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع نجار مسلح يدعي «ا.ف»، 42 سنة على يد شقيقه الأصغر ويدعي «م.ف» 30 سنة ذبحا حيث سدد له عدة طعنات بالرقبة مستخدما سكين في قرية مليج التابعة لمركز بشبين الكوم عقب نشوب مشاجرة بينهما نتيجة استمرار تطاول المجنى عليه على والدتهما وتعنيفها والشجار معها.

ألقي القبض على المتهم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق وامرت بحبسه.