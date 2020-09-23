شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تبدأ التحقيق مع متهمين بالشغب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة بدأت التحقيق مع عدد من المتهمين فى اتهامات لهم بالشغب والتجمهر. كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم خلال اليومين الماضيين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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