شكرا لقرائتكم خبر عن «لعدم ارتداء كمامة».. «الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 1197 سائق نقل جماعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 1197 سائق نقل جماعى لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.

قالت الداخلية: «في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس».

وأضافت: «وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا) والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد (1197) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «لعدم ارتداء كمامة».. «الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 1197 سائق نقل جماعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.