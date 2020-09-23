شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأبيدجان يلتقي وزير خارجية كوت ديفوار الجديد (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور وائل بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبيدجان، وزير خارجية كوت ديفوار، على كوليبالي، الأربعاء، حيث هنأه على توليه منصبه مؤخرًا، مؤكدًا اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع كوت ديفوار، خاصة في المجال التجاري والاقتصادي ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية.

من جانبه، نقل «كوليبالي» تقدير الرئيس الحسن واتارا، وشعب كوت ديفوار لمبادرة رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات طبية إلى كوت ديفوار لدعم جهود مكافحة جائحة «كورونا».

وأشار إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أبيدجان في أبريل ٢٠١٩، باعتبارها أول زيارة لرئيس مصري، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلديّن، وخاصةً فيما يتعلق بالدور المصري في مجال التنمية في كوت ديفوار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث أشار وزير خارجية كوت ديفوار إلى مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها في إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً على تقارب مواقف الدولتيّن في عدد من الملفات.