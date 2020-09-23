شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يستقبل رئيس «الأبنية التعليمية» لافتتاح 5 مدارس جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، منذ قليل بمكتبه ،لافتتاح 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلاً ب 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، ،لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليون و250 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عبدالكريم، مديرعام فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس حمودة نعمان، نائب مدير الفرع بالمحافظة، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات بفرع الهيئة بكفر الشيخ.

وقال المحافظ أنه سيتم افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية ،التابعة لإدارة قلين التعليمية، وتتكون من 11 فصل جديد بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه ،ومدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصل جديد ،بتكلفة 8 ملايين جنيه ،ومدرسة كفر الخير تعليم أساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، إنشاء 11 فصل جديد ،بتكلفة 7 ملايين و750 ألف جنيه ،ومدرسة الكوم الكبير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة دسوق التعليمية ،انشاء 22 فصل بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومدرسة الحمراء الثانوية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، إنشاء 9 فصول جديدة بتكلفة 6 ملايين و600 جنيه.