«استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي» في دورة بجامعة جنوب الوادي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت فعاليات دورة استراتيجيات التدريس لكليات ومعاهد التعليم العالي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك بمركز ضمان الجودة. وقال الدكتور طارق الكاشف، مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي، إن البرنامج التدريبي بدأ بدورة نظم الامتحانات وتقويم الطلاب لكليات ومعاهد التعليم العالي، وانطلقت بمشاركة عدد 25 من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة، مشيرا إلى أنه يحاضر في التدريب الدكتور خلف الديب عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر المدرب والمراجع المعتمد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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