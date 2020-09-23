شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر الجزء الأول والثاني لكتاب «الفيزياء المسلّية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت «المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم» الجزء الأول والجزء الثاني لكتاب «الفيزياء المسلّية» ضمن سلسلة «العلم للجميع»، وذلك بالتعاون مع «وكالة الفضاء المصرية» و«الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البُعد»، وقام بتأليف الكتاب «ياكوف بيرلمان» الرياضي والفيزيائي الروسي، ويتناول الجزء الأول موُضوعات في الفلك والرياضيات والفيزياء، وهي سلسلة مؤلفات تهدف إلى تبسيط العلوم وتمكن القارئ غير المتخصص من الإلمام بالعلوم المختلفة ودورها في حياة البشر، والهدف الرئيسي من الفيزياء المسلية هو إثارة نشاط الخيال العلمي ليتعلم القارئ التفكير في روح الفيزياء وخلق مجموعة متنوعة في ذهنه من مزيج المعرفة الفيزيائية مع حقائق الحياه المختلفة، ويناقش الجزء الأول موضوعات علمية في مجالات السرعة وأنواع الحركات والوزن والثقل والضغط والدوران والإبصار والضوء والسمع، وإما كتاب الفيزياء المسلية الجزء الثاني فيتناول موضوعات في القوانين الأساسية للميكانيكا، والحركة الدورانية والجاذبية الأرضية والسفر داخل قذيفة المدفع، وخواص السوائل والغازات والظواهر الحرارية والطاقات المغنطيسية والكهربائية وانعكاس وانكسار الضوء والأبصار والصوت والحركة الموجية.

وأشار د. «حسين الشافعي» رئيس «المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم»، إلى أن كتاب الفيزياء المسلية في جزئيه الأول والثاني قام بتأليفهما «ياكوف بيرلمان» العالم الروسي، وهو من مؤسسي اتجاه تبسيط العلوم في مجالات الرياضيات والفيزياء والفلك وهو عالم مشهور كتب أكثر من ألف مقالة علمية وألف 47 كتاباً في مجال تبسيط العلوم و40 كتاباً للتعريف بالعلوم و18 كتاباً مدرسياً من بينها كتب الرياضيات المسلية، وعلم الفلك المسلي إلا أن مؤلفه الفيزياء المسلية الصادر في كتابين يبقي أشهر المؤلفات خصوصاً بين طلاب الثانوي منذ ظهوره في عام 1913، وقد قام مؤلف هذا الكتاب الصادر منذ أكثر من قرن مستمراً في إدخال التعديلات والإضافات على كل طبعة جديدة منه حتي الطبعة الثالثة عشرة الصادرة عام 1939، وجاء اصدار هذا الكتاب لنشر الوعي الثقافي والعلمي، وهو أحد المهام التي تقوم بها المؤسسة، وإن الهدف الرئيسي من كتاب الفيزياء المسلية هو إثارة نشاط الخيال العلمي، لكي يتعلم القارئ التفكير في روح علم الفيزياء، وخلق مجموعة متنوعة من المعارف في ذهنه من مزيج المعرفة الفيزيائية مع حقائق الحياة العلمية المختلفة .

يعتبر «ياكوف بيرلمان» أحد أهم العلماء الروس ولقد ولد في 4 ديسمبر، 1882 وتوفي في 16 مارس، 1942، وقام بتأليف عدد من الكتب العلمية الروسية ومن أشهر أعماله كتابي «الفيزياء المسلية»، و«الرياضيات المسلية» اللذان تُرجما من الروسية إلى لغات كثيرة من بينها اللغة العربية، ولقد ولد «ياكوف بيرلمان» عام 1882 في قرية بيلستوك التابعة لبولونيا الحالية، وحصل على دبلوم علوم الغابات من معهد الغابات في مدينة سانت بطرسبرغ، وتوفي «بيرلمان» عام 1942 .

وقال الدكتور حسين الشافعي «أن المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم بهذه الإصدارات تدعم مشاركتها في مبادرة 2021 عاماً للثقافة العربية الروسية، وذلك من خلال عشرات العناوين إصداراتها التي تعدت 250 عنوان لكتب عن الطاقة النووية والفضاء والعلوم للناشئة إلى جانب عشرات الكتب الثقافية والتاريخية والأدبية المترجمة للغتين العربية والروسية.

يذكر ان كتابي الفيزياء المسلية صدرا ضمن سلسلة العلم للجميع التي تصدرها المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، وصدر فيها حتي الآن عدد من الكتب وهي: علم النفس والفضاء وعلم الفلك المسلي وسوف يصدر قريباً «الرياضيات المسلية» و«طرائف علم الفلك» و«أسرار عالم الجسيمات الدقيقة» و«القوي في الطبيعة».

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