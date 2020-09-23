شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: منع تصنيع واستخدام الأكياس البلاستيكية في مادة خاصة بقانون المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم إدراج مادة خاصة بقانون المخلفات الذي وافق عليه البرلمان المصري خلال الأسابيع الماضية ليكون حجر أساس للتعامل مع المخلفات بكافة أنواعها، حول تقليل ومنع استخدام وتصنيع الأكياس البلاستيك خلال مدة محددة ووضع ضوابط لها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة الخاصة بتعزيز شراكة التعامل مع مخلفات البلاستيك بالمنتدى الاقتصادي العالمي، عبر الفيديو كونفرانس، أن التحديات المتعلقة بالحد من استخدام البلاستيك، لا ترتكز فقط على إتاحة البدائل المناسبة وتوفير التكنولوجيات ونقلها، ولكن مرتبطة بالتحديات العالمية وإيجاد آلية تمويلية متوازنة عادلة وواضحة لكل من الدول النامية والمتقدمة في إطار أهداف التنمية المستدامة التي نسعى لتحقيقها، فلا يمكن أن نظل نتحدث عن تريليونات الأطنان من البلاستيك في محيطاتنا بحلول ٢٠٥٠ تهدد انظمتنا البيئية والتنوع البيولوجي وتهدد مستقبل الأجيال القادمة دون وجود آلية تمويل واضحة ومستدامة للقضاء على هذا التحدى.

كما شددت «فؤاد» على أهمية بناء القدرات الوطنية والتوعية في هذا المجال سواء على المستوى الحكومي والشركاء الداعمين للبيئة، ومجموعة السياسات والقوانين المنظمة، بالإضافة إلى تضمين القطاع البنكي وتشجيع على التحول للعمل الأخضر بما يتوافق مع التوجهات العالمية.