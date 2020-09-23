شكرا لقرائتكم خبر عن «مزّق جسده بكَتَر داخل المحكمة».. عاطل ينتقم من المتهم بقتل شقيقه بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط حرس محكمة الإسكندرية، الأربعاء، من القبض على عاطل، تعدى على أحد المتهمين داخل مقر المحكمة أثناء عرضه لنظر تجديد حبسه.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من رئيس حرس محكمة الإسكندرية بتعرض أحد المتهمين والمحبوس على ذمة إحدى القضايا لاعتداء من شخص مجهول أثناء تواجده بالمحكمة للنظر في تجديد حبسه، وتمكنت القوة الأمنية المخصصة لحراسة المحكمة من إلقاء القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي أشرف عليها المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة المنشية أنه أثناء عرض المتهم «إبراهيم.م» على محكمة جنح سيدى جابر، ومقرها مجمع محاكم محمد كريم، للنظر في تجديد حبسه بتهمة «ضرب أفضى إلى موت» تعدى عليه المتهم «كريم.م»، بسلاح أبيض «كَتَر» وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

وأفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى الميري أن المجنى عليه مصاب بجرح قطعي عميق أسفل الجانب الأيمن من الوجه، وجرح قطعى بالجانب الأيمن من الذقن، وجرح قطعي بالأذن اليمنى.

وأمام رئيس النيابة، اعترف المتهم بارتكابه الواقعة أخذًا بالثأر لمقتل شقيقه، موضحًا أن المجنى عليه (المتهم) سبق واعتدى على شقيقه بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته وتم القبض عليه ووجهت له النيابة العامة تهمة ضرب أفضى إلى موت فقرر الانتقام منه وقام بشراء سلاح أبيض «كتر» خبأه في طيات ملابسه، وقام بمراقبة المتهم بقتل شقيقه منذ خروجه من ديوان القسم وحتى ركوبه سيارة الترحيلات، وبمجرد دخوله إلى ديوان المحكمة تسلل خلفه وغافل الحرس المكلف بحراسته وتعدى على المجنى عليه(المتهم) محاولًا ذبحه.

وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، قرر حبس المتهم 4 أيام بتهمة الشروع في القتل، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجنى عليه في المستشفى عندما تسمح حالته بذلك، وإحضار التقرير الطبي للمجني عليه، وتفريغ كاميرات المراقبة بمجمع المحاكم، واستدعاء حرس المحكمة لسؤالهم.

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