شكرا لقرائتكم خبر عن إنارة طريق مقابر «كفر الشوبك» تلبية لرغبة الأهالي بشبين القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد المحمدى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، إنه تم تركيب خلية ضوئية جديدة بعيدا عن الكتلة السكنية لإنارة منطقة كوبري العمدة والطريق الزراعي- كفر الشوبك ومقابر شبين القناطر، كما تم نقل الخلية الموجودة وسط السوق الرئيسي إلى منطقة الشيخ رضوان بجوار ماكينة الطحين خارج الكتلة السكنية حفاظا على الأرواح.

من جهته، أشار عبدالهادى صالح، رئيس الوحدة المحلية بالمريج، إلى أن أعمال نقل الخلية الضوئية تمت بمعرفة مسؤول الإنارة العامة بالوحدة، وبحضور الدكتور مجدى البكري نائب رئيس المركز والمدينة، تلبية لرغبات مواطني قرية كفر الشوبك وحفاظا على سلامة المواطنين.

انارة طريق مقابر " كفر الشوبك "

انارة طريق مقابر " كفر الشوبك "

انارة طريق مقابر " كفر الشوبك "