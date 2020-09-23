شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصابين جدد بفيروس كورونا بـ«عزل ملوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مسؤول بصحة المنيا عن وجود 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد يتلقون العلاج داخل مستشفى عزل ملوي، بينهم 3 حالتهم غير مستقره، فيما توفي مصاب بالفيروس داخل المستشفى قبل يومين.
كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بالالتزام التام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.
ووجه المحافظ خلال كتاب دوري أصدره على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
102,141
-
تعافي
90,332
-
وفيات
5,787
كانت هذه تفاصيل خبر 10 مصابين جدد بفيروس كورونا بـ«عزل ملوي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.