شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مصابين جدد بفيروس كورونا بـ«عزل ملوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مسؤول بصحة المنيا عن وجود 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد يتلقون العلاج داخل مستشفى عزل ملوي، بينهم 3 حالتهم غير مستقره، فيما توفي مصاب بالفيروس داخل المستشفى قبل يومين.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بالالتزام التام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لأي موجة ثانية محتملة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء.

ووجه المحافظ خلال كتاب دوري أصدره على ضرورة الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.