شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للصحافة يؤكد علي أهمية دور الصحافة الورقية خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، على أهمية الحفاظ على الصحافة الورقية في المرحلة المقبلة .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أننا نبذل جهدا كبيرا في تدريب الزملاء من خلال الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة مستمرة في عقد الدورات التدريبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية سواء صحفيين أو إداريين أو للعاملين في المطابع.

وأوضح الشوربجي، أن هناك حلولا كثيرة لمعظم المشاكل داخل المؤسسات، مشيرا إلى انه يتم دراسة وبحث الأوضاع داخل كافة المؤسسات والعمل على وجود حلول لتلك المشكلات.