شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع محافظ الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة، وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية والمحاور الجديدة، في عدد من المناطق، من بينها ميدان المنيب، وشمال الجيزة، ومنطقة إمبابة .

كما تابعا الوزير مع المحافظ، ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد مبالغ جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعدد الطلبات المقدمة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى الجهود التي قامت بها المحافظة خلال الأيام الماضية، فيما يخص التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، للتخفيف عليهم خلال تقديم طلبات التصالح، وتقليل التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، وكذا التنسيق الذي تم بين الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومديرية التربية والتعليم، لفتح عدد من المدارس لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بعد تجهيزها بالمظلات والكراسي، ووسائل الراحة ومدها بالعاملين والموظفين لسرعة إنجاز مصالح المواطنين واستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين .

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن أعداد التصالح التي تلقتها محافظة الجيزة، حتى الأحد الماضي، بلغت حوالي 49 ألف طلب، كما بلغت جملة المبالغ التي تم تحصيلها حتى الآن حوالى 523 مليون جنيه، وأشار شعراوى إلى أهمية إستمرار تقديم كافة التيسيرات الممكنة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم وتحصيل حقوق الدولة كاملة وتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن في تقديم طلب التصالح، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

كما وجه الوزير، بقيام القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمرور الدوري، على مدار اليوم على المراكز التكنولوجية والمدارس، التي تم تجهيزها لاستقبال المواطنين لمتابعة انتظام سير العمل، في استقبال الطلبات وإزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة عدم غلق أي مدرسة أو مركز تكنولوجي، قبل مغادرة وإنهاء كافة طلبات المواطنين المتواجدين والراغبين في التصالح .

وخلال اللقاء أكد اللواء شعراوى، على أهمية مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، وقوات انفاذ القانون، للتصدى لأي بناء مخالف أو عشوائى على الأراضى الزراعية والتعامل مع أي تعديات على أراضى الدولة، بكل حسم والإزالة الفورية لها .

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات، ووجه شعراوى بالإهتمام برفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة للحد من الإختناقات المرورية .

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة بالتنسيق مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة .

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وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما شهد اللقاء أيضاً بحث تقييم القيادات المحلية بالمحافظة في إطار حل شكاوي المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتنفيذ التكليفات والمهام الموكلة إليهم .

وتابع اللواء محمود شعراوى، مع اللواء أحمد راشد، جهود الإستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة، وإعادة تأهيل مخرات السيول، في عدد من مراكز المحافظة، ضمن الاستعداد المبكر للسيول، وكذا مراجعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة نظافة الجيزة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والوحدات المحلية لمراجعة كفاءة سيارات شفط المياه .

كما شهد الاجتماع متابعة تطورات المحاور المرورية الجديدة التي تتبناها القيادة السياسية فضلاً عن تنفيذ التكليفات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، أثناء استعراض إنجازات محافظة الجيزة والمعوقات الخاصة بعملية التنمية .