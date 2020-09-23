شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تتلقى 49 ألف طلب تصالح وتُحصل 523 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت المراكز التكنولوجية بأحياء ومدن الجيزة والوحدات المحلية، استلام طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتى تنتهى مهلتها نهاية الشهر الجارى، كذلك الوحدات المحلية التي تم فتحها مؤخرا بمراكز المحافظة مؤخرا لتخفيف الزحام.

وتسلمت أحياء ومدن المحافظة حتى الإثنين الماضى 21 – 9 – 2020، 49 ألف طلب تصالح، كما حصلت 523 مليون جنيه رسوم جدية التصالح، وما زال الإقبال يتزايد على مراكز خدمة المواطنين والوحدات المحلية والمدارس التى تم تجهيزها.

Advertisements

وتلقى حى الدقى 20 مليون جنيه و280 طلب، وحى العجوزة 44 مليون جنيه و 1330 طلب، وحى الوراق 13 مليون جنيه و 1470 طلب، وحي جنوب 20 مليون جنيه و 1390 طلب، وحي بولاق 18 مليون جنيه و 737 طلب، وحي العمرانية 21 مليون جنيه و 710 طلب، وحى الطالبية 38 مليون جنيه و 930 طلب، وحى الهرم 137 مليون جنيه و 4843 طلب.

كما تلقى مركز ومدينة اطفيح 5 مليون جنيه و 795 طلب، ومركز ومدينة الصف 2 مليون جنيه و 662 طلب ، ومركز ومدينة العياط 7 مليون جنيه و 2721 طلب، ومركز ومدينة البدرشين 5 مليون جنيه و 995 طلب ، ومركز ومدينة الحوامدية 16 مليون جنيه و 1534 طلب ، ومركز ومدينة ابو النمرس 29 مليون جنيه و 5947 طلب ، ومركز ومدينة كرداسة 47 مليون جنيه و 5070 طلب، ومركز ومدينة أوسيم 27 مليون جنيه و 6760 طلب ، ومركز ومدينة منشأه القناطر 22 مليون جنيه و 3710 طلب.