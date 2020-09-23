شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانونا يخص وزراء البترول والتنمية المحلية والإسكان.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 193 لسنة 2020 بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، في شأن استغلال المحاجر والملاحات فى الأراضى التى تقع فى دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، علي أن تكون فترة الاستغلال ثلاثين عاماً. نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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