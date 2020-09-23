شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الزراعة يؤكد خلو مصر من مرض "الحمى القلاعية".. والتطعيم للحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مصر خالية تماما من مرض الحمى القلاعية، الذي انتشر في بعض دول الجوار ويؤدي إلى نفوق العديد من الماشية وإحداث خسارة في الثروة الحيوانية، مضيفا: "مصر خالية من المرض لكننا نعطي الماشية تطعيما حتى نحمي الماشية من احتمالية الإصابة في المستقبل".

Advertisements

وأوضح القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TeN، أن حملات تحصين الماشية التي نجحت في تحصين حوالي نصف مليون رأس ماشية من الحمى القلاعية في 3 أيام فقط، قد كثفت من جهودها بعد أن أصبحت متواجدة حوالي 3 مرات سنويا بدلا من مرتين، لتعزيز معدل المناعة لدى الحيوانات.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى وجود انخفاض ملحوظ في بؤر الإصابة، فلم تتواجد أية بؤر مصابة بالمرض، متابعا: "طعَّمنا أكثر من 10 مليون رأس العام الماضي، ونستكمل الحملة خلال هذا العام، ومش هايكون فيه حيوان في مصر إلا واخد كافة التطعيمات اللازمة.