شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يستعرض استعدادات مواجهة السيول والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور أسامة الظاهر رئيس اﻹدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ﻻستعراض موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها واستعدادات الوزارة لمجابهة موسم الامطار والسيول.

وشدد عبد العاطى على ضرورة قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر وذلك استعدادًا لموسم السيول والأمطار.

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ووجه عبد العاطى بالمرور والمتابعة الدورية والمستمرة على جسور المصارف والتأكد من جاهزيتها لمواجهة مخاطر السيول والأمطار ورفع منسوب الجسور المنخفضة وتدعيم كافة النقاط الضعيفة على المصارف.

وأوضحت الوزارة أنها وجهت بتكثيف الاستعداد لموسم السيول وادارة فترة أقل الاحتياجات " السدة الشتوية" مع التنسيق مع المحافظات لعمل سيناريوهات أزمه للتعامل مع السيول والتنسيق مع وزارتى النقل والسياحة والمحافظات المعنية للتعامل مع الملاحة النهريه اثناء موسم اقل احتياجات مع توجيه هيئة النقل النهرى النهري التابعه لوزارة النقل بتكثيف والانتهاء من اعمال التكريم المطلوبه للممر الملاحي وتوجيه الشركه القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لأخد الاستعدادات اللازمه أثناء موسم أقل الاحتياجات وتطهير مأخذ المحطات .

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية والرى اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة للنوات طوال موسم الشتاء، وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة وايضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.