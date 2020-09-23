شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، دورة تدريبية عن "الذكاء الإصطناعى"، بهدف تزويد المتدربين بالمعارف والثقافة الأساسية المتعلقة بالذكاء الإصطناعى، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، حاضر في الدورة التدريبية الدكتور محمد ماهر عبد الغفار – كلية العلوم – جامعة حلوان، وتضمنت تعريف الذكاء الاصطناعي، تحديد أهداف الذكاء الاصطناعي، تمييز فروع الذكاء الاصطناعي، التعرف على منهجيات الذكاء الاصطناعي، إستعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي، التعرف على بعض التطبيقات الشائعة للذكاء الاصطناعي في واقعنا المعاصر.

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كما تضمنت الدورة التدريبية التعرف على بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات متخصصة كالتعليم و الطب و إدارة الأعمال و التصميم المعماري و غيرها، مناقشة مميزات و عيوب و أخطار و محاذير وتحديات الذكاء الاصطناعي.