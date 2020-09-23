شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال التنسيق الداخلى "التشعيب" بآداب عين شمس للعام الجامعى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم الأربعاء، أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس وتسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية، ويستمر التشعيب حتى يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، بمدرج آداب سفلي بالكلية وفقاً للكشوف المعلنة .

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2020 – 2021"، والذين يبلغ عددهم 2453 طالبا وطالبة "انتظام" و 712 طالبا وطالبة "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجدياً بواقع 500 طالب يومياً، حيث يتم التعامل معهم من خلال 10 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية حرصًا من الكلية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، وذلك بسبب ظروف فيروس" كوفيد 19 " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور وإعداد فيلم لتوضيح خطوات التقديم بدءا من فتح الملف ومرورا بكل خطوات التنسيق .

كما استعد أعضاء المركز الطبي لإجراء الكشف الطبي على الطلاب الجدد من خلال عيادة الرمد والباطنة، بالإضافة إلى اشتراط تقديم شهادة إجراء فحص "فيروس سي" من أحد المراكز المعتمدة وان لم تتواجد فيتم اخضاع الطالب للتحليل من قبل المركز الطبي.

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فيما أكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب وخطوات تسجيل الرغبات على اللوحات الإرشادية وأيضاً عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه تم تجهيز مكتب للاستعلامات لإرشاد الطلاب وتلقي استفساراتهم حول إجراءات التنسيق، موضحة حرص الكلية على نشر شروط أقسام الكلية منذ بدء المرحلة الأولى للتنسيق ، إلي جانب تواجد اعضاء اتحاد الطلاب بالكلية ومشاركتهم في استقبال الطلاب الجدد وإرشادهم بإشراف من إدارة رعاية الشباب ومشاركة إدارات الكلية المختلفة لحين انتهاء إجراءات التسجيل.